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Половина населения мира пострадает. ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

24 июля 2021 17:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Документ побуждает страны внедрять "общегосударственный подход к офтальмологической помощи"

2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой / Фото: коллаж "Сегодня"

2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 23 июля, в ООН отметили, что к 2050 году половина населения мира будет жить с нарушениями зрения.

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Генасамблея ООН одобрила свою первую в истории резолюцию о зрении, передает Associated Press.

Резолюцию "Зрение для всех", которую подготовили Бангладеш, Антигуа и Ирландия и соавторами которой стали более 100 стран, была принята консенсусом.

Члены Генассамблеи призвали 193 государства обеспечить доступ к офтальмологической помощи для всех своих граждан. Авторы подчеркнули, что доступ к офтальмологической помощи имеет важное значение для достижения целей ООН на 2030 год.

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Документ побуждает страны внедрять "общегосударственный подход к офтальмологической помощи". Также он призывает международные финансовые учреждения и доноров предоставить целевое финансирование.

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Согласно резолюции, по меньшей мере 2 млрд человек живут с нарушениями зрения или слепотой, а 1,1 млрд человек имеют нарушения зрения, которые можно было бы предотвратить или которые еще можно исправить.

Ранее мы сообщали, что ООН обратилась к Китаю, который недавно отказался сотрудничать с ВОЗ, и другим странам, чтобы те помогли изучить вопрос происхождения коронавируса.

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