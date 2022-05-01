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Получил медали на "Играх непокоренных", встретился с принцем Гарри и почувствовал поддержку Украины. История ветерана ВСУ

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1 мая, 17:35
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Андрей Бадарак рассказал об атмосфере на соревнованиях для травмированных военных
Фото invictusgames.in.ua
Фото invictusgames.in.ua

"Золото" и "бронзу" на "Играх непокоренных" из Гааги в Ровно привез ветеран ВСУ, разведчик Андрей Бадарак. Еще в 2016 году на Донбассе он получил тяжелое ранение и стал колясочником. Жажду к жизни ветерану вернуло плавание, которым стал заниматься для реабилитации. И вот второе его участие на Играх непокоренных, организованных принцем Гарри — внуком королевы Великобритании Елизаветы II, принесло две награды. Подробности он рассказал сайту "Сегодня".

Андрей взорвался на мине. Ходить больше не смог, потому что получил тяжелую травму позвоночника. Поэтому врачи посоветовали плавать, ведь проходил реабилитацию в госпитале для инвалидов войны в Клеване.

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Разведчик до армии профессионально занимался этим видом спорта, поэтому результаты появились быстро — выиграл чемпионат Украины. Тогда друзья и реабилитологи посоветовали — время для международных соревнований.

"Мы занимались каждый день, сначала недолго, даже чувствительность ног появилась. Его друзья и мы уговорили, чтобы выступал на соревнованиях", – говорит заведующий физиотерапевтическим отделением госпиталя Мухаммед Тимраз.

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"Игры непокоренных" стали для Андрея вторыми в карьере. На дистанции "50 метров на спине" он получил золотую медаль, хотя такого результата не ожидал — последние четыре месяца почти не плавал.

У меня лучший результат был 54 секунды на Чемпионате Украины. На играх проплыл за 49 секунд, без тренировок, без формы. Кто спортсмен, должен понять", — отметил Андрей.

А в стиле "брассом" получил бронзу. Разведчика поразила атмосфера соревнований травмированных военных. Говорит, что ветераны многих стран активно поддерживали украинскую команду.

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"Меня больше поразила не встреча с принцем Гарри, а с другими командами ветеранов – особенно США, Британии, Канады и Грузии. Они больше интересовались, как у нас идет война, ведь тоже недолюбливают "москалей", — рассказал спортсмен.

Разведчик сейчас проходит очередную реабилитацию в госпитале. Каждый день плавает в бассейне. Снова мечтает выступить на "Играх непокоренных" и обещает улучшить чемпионские результаты.

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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