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Здобув медалі на "Іграх нескорених", зустрівся с принцом Гаррі та відчув підтримку України. Історія ветерана ЗСУ

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1 травня, 17:35
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Андрій Бадарак розповів про атмосферу на змаганнях для травмованих військових

"Золото" та "бронзу" на "Іграх нескорених" з Гааги до Рівного привіз ветеран ЗСУ, розвідник Андрій Бадарак. Ще у 2016 році на Донбасі він отримав важке поранення та став візочником. Жагу до життя ветерану повернуло плавання, яким став займатися для реабілітації. І от друга його участь на Іграх нескорених, які організовує принц Гаррі — онук королеви Великої Британії Єлизавети II, принесла дві нагороди. Подробиці він розповів сайту "Сьогодні".

Андрій підірвався на міні. Ходити більше не зміг, бо отримав важку травму хребта. Тож лікарі порадили плавати, адже проходив реабілітацію у госпіталі для інвалідів війни в Клевані.

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Розвідник до армії професійно займався цим видом спорту, тож результати з'явилися швидко — виграв чемпіонат України. Тоді друзі та реабілітологи порадили — час міжнародних змагань.

"Ми займалися щодня, спочатку недовго, навіть чутливість ніг з'явилася. Його друзі та ми вмовили, щоб виступав на змаганнях", — каже завідувач фізіотерапевтичного відділення госпіталю Мухаммед Тімраз.

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"Ігри нескорених" стали для Андрія другими в кар'єрі. На дистанції "50 метрів на спині" він здобув золоту медаль, хоча на такий результат не очікував — останні чотири місяці майже не плавав.

"У мене кращий результат був 54 секунди на Чемпіонаті України. На іграх проплив за 49 секунд, без тренувань, без форми. Хто спортсмен — повинен зрозуміти", — зазначив Андрій.

А в стилі "брасом" здобув бронзу. Розвідника вразила атмосфера змагань травмованих військових. Каже, ветерани багатьох країн активно підтримували українську команду.

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"Мене більше вразила не зустріч з принцом Гаррі, а з іншими командами ветеранів — особливо США, Британії, Канади та Грузії. Вони більше цікавилися, як у нас іде війна, адже теж недолюблюють "москалів", — розповів спортсмен.

Розвідник нині проходить чергову реабілітацію в госпіталі. Щодня плаває в басейні. Знову мріє виступити на "Іграх нескорених" і обіцяє покращити чемпіонські результати.

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