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"Помогли выстоять в трудное время": Зеленский поздравил украинских волонтеров

5 декабря, 18:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент заявил, что в 2014 году Украина не могла бы обойтись без волонтеров

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера, который отмечают ежегодно 5 декабря во всем мире.

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Поздравление опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В обращении президента говорится, что волонтерское движение в Украине является чрезвычайно важным.

"Волонтерское движение дало всей Украине важнейшую эмоцию, которая помогла выстоять в трудное время, – это уверенность, что сможем защититься, если будем действовать совместно в собственных интересах", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в 2014 году Украина не могла бы обойтись без волонтеров.

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"Некоторые политики говорили, что государство в 2014 году могло обойтись и без волонтеров. Нет, не могло. Потому что это было не просто о материальном обеспечении войск", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что волонтеры помогали Вооруженным силам и добровольцам всем необходимым, когда государство не способно было это обеспечить.

Также мы писали о том, что для Украины День волонтера стал особенным. Благодаря волонтерам украинская армия выстояла в начале российской агрессии и стала сильнее.

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президент волонтеры Владимир Зеленский День волонтера
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