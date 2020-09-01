Попытки обжалования экспертиз в "деле Шеремета" являются давлением – политолог

Попытки стороны защиты в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета обжаловать экспертизы являются давлением – как на следствие, та и на систему судебных экспертиз. Об этом политолог, эксперт Вадим Карасев сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Стоит расценивать такие действия, как давление определенных сил, заинтересованных лиц, чтоб истина никогда не была установлена или она была искажена. Сегодня они высказывают недоверие экспертам, завтра прокурорам, следователям, судьям и так до бесконечности. Подобные действия очевидно необходимо пресекать и юридически. Более того, стоит напомнить, что разглашение данных уже проведенных экспертиз является противозаконным, для этого необходимы специальные разрешения и санкции", – подчеркнул эксперт.

Вадим Карасев напомнил, что следствие провело множество следственных экспериментов и различных экспертиз.

"Даже психологические, с привлечением международной практики и иностранных независимых экспертов, и это позитивный сигнал для общества в ключе того, что следствие пытается исключить какую-либо заангажированность в ходе расследования резонансного убийства журналиста", - отметил он.

Эксперт также указал на высокую резонансность "дела Шеремета", исход которого повлияет на международный имидж страны.

"Вопрос его расследования является крайне щепетильным – очень важно не допустить ни малейшей ошибки. Мы, как государство, обязаны продемонстрировать миру свою готовность к принятию цивилизованного решения суда. И сегодня очень важно минимизировать давление с разных сторон, в том числе и со стороны защиты, на следствие и суды, а теперь еще и на экспертную среду", - подытожил Вадим Карасев.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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