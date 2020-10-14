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Порошенко после перенесенного коронавируса присоединился к чествованию Дня защитника

14 октября, 10:09

Мария Журенко Мария Журенко

Он отметил, что большое количество военных Украины - женщины

Сегодня,14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных с праздником.

Поздравление он озвучил во время комментариев журналистам в Мариинском парке.

"Я хочу поблагодарить в этот день всех защитников. Это не 23 февраля с мужским праздником. У нас большое число женщин защитников Украины. Мы изменили философию этого праздника. Мы стали уважать, любить украинское войско, украинскую армию. Дорогие защитники Украины! Дорогие мужчины и женщины! Поздравляю с праздником защитника отечества!" – отметил Порошенко.

Напомним, COVID-19 у лидера "Европейской солидарности" был обнаружен в конце сентября. А уже в начале этого месяца Порошенко попал в больницу, где ему был назначен курс лечения.

Так, 13 октября пятый президент Украины Петр Порошенко, которого ранее выписали из больницы, где он лечился от коронавируса, получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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военные поздравления Петр Порошенко День защитника Украины
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