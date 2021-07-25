Португалия открывает въезд для украинцев: дата

Что будут требовать на въезде в страну – тест или свидетельство о полной вакцинации – пока неизвестно

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"

С 26 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Португалию. Это стало возможно согласно рекомендациям Совета Европы.

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Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Перед покупкой билетов проверяйте все условия въезда в страны на нашей интерактивной карте", – написал он.

Ранее мы писали, что Германия открывает границы для всех украинцев.

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Напомним, ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.

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