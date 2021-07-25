Португалия открывает въезд для украинцев: дата

Для украинцев открывают еще одну страну. Фото: коллаж "Сегодня"
С 26 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Португалию. Это стало возможно согласно рекомендациям Совета Европы.
Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Перед покупкой билетов проверяйте все условия въезда в страны на нашей интерактивной карте", – написал он.
26 .— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 25, 2021
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Ранее мы писали, что Германия открывает границы для всех украинцев.
Напомним, ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.
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