Пострадали несколько детей. В Винницкой области задержали учителя за развращение несовершеннолетних

В Винницкой области полицейские задержали учителя по подозрению в развращении несовершеннолетних. По предварительной информации криминальной полиции, от действий педагога пострадали несколько детей.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
В доме мужчины и по месту его работы полиция провела обыски, в ходе которых изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.
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На фоне этого задержания полиция призвала родителей внимательно относиться к своим детям, интересоваться их проблемами и досугом, с кем и на какие темы они общаются в сети Интернет.
Наказание для злоумышленника
Задержанный учитель находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленник объявлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:
- ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних),
- ч.3. ст. 156 – 1 УКУ (Домогательство ребенка для сексуальных целей).
За совершение таких преступлений предусмотрено наказание – до 8 лет тюрьмы.
Подобный случай
В Черкассах перед судом предстанет 41-летний мужчина, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи. Злоумышленник уговорил ребенка за деньги делать и посылать ему порнографические фотографии.
Как стало известно, мужчина зарегистрировался в Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним мальчиком.
Фото с детской порнографией злоумышленник хранил на своем мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.
Почему дети молчат
Причины молчания детей самые разные:
- страх или стыд;
- недоверие родителей к словам ребенка;
- страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;
- зависимость семьи от педофила.
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