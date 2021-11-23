Пострадали несколько детей. В Винницкой области задержали учителя за развращение несовершеннолетних

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы за совершенные развратные действия по отношению к детям

В Винницкой области учителя подозревают в насилии над несовершеннолетними. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области полицейские задержали учителя по подозрению в развращении несовершеннолетних. По предварительной информации криминальной полиции, от действий педагога пострадали несколько детей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

В доме мужчины и по месту его работы полиция провела обыски, в ходе которых изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.

На фоне этого задержания полиция призвала родителей внимательно относиться к своим детям, интересоваться их проблемами и досугом, с кем и на какие темы они общаются в сети Интернет.

Наказание для злоумышленника

Задержанный учитель находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленник объявлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних),

ч.3. ст. 156 – 1 УКУ (Домогательство ребенка для сексуальных целей).

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание – до 8 лет тюрьмы.

Подобный случай

В Черкассах перед судом предстанет 41-летний мужчина, который развращал мальчика из малообеспеченной семьи. Злоумышленник уговорил ребенка за деньги делать и посылать ему порнографические фотографии.

Как стало известно, мужчина зарегистрировался в Telegram и с конца декабря 2020 года по апрель 2021 года с целью удовлетворения половой страсти переписывался с несовершеннолетним мальчиком.

Фото с детской порнографией злоумышленник хранил на своем мобильном телефоне. Их нашли во время обысков и осмотра телефона.

Почему дети молчат

Причины молчания детей самые разные:

страх или стыд;

недоверие родителей к словам ребенка;

страх ребенка потерять близкого взрослого, который заботится и часто дарит подарки;

зависимость семьи от педофила.

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