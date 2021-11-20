Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повестка для Цукерберга. Приедет ли он в Коростень? (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 ноября, 04:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если же Цукерберг на заседание не явится, ему за это ничего не будет. Дело просто продолжат
За два года, пока продолжалась судебная волокита уже скандального комментария не найти. Коллаж "Сегодня"
За два года, пока продолжалась судебная волокита уже скандального комментария не найти. Коллаж "Сегодня"

В Коростене из-за комментариев в соцсети судятся мэр и местный активист. А повестку прислали Марку Цукербергу. Почему основателя "Фейсбука" вызвали в суд и что ему грозит, если он не явится на заседание – разбирался сайт "Сегодня".

Подробности

Эта история началась в Овруче – в полусотне километров от суда и в тысяче – от Соединенных Штатов. Глава города обиделся на комментарии в Фейсбуке. Более двух лет судебной волокиты с автором поста – не имели результатов. Поэтому вызвать в суд решили того, кто создал соцсеть – Марка Цукерберга.

Реклама

За два года, пока продолжалась судебная волокита уже скандального комментария не найти, да и главного истца в соцсети не видно. Не увидели его и на рабочем месте. Коллеги говорят: он поехал по делам или городом, или соседними деревнями. В горсовете об иске и не подозревают.

"Это мое личное дело, я судился с господином Кравчуком.У меня есть исковое заявление, идет рассмотрение дела о защите чести и достоинства, дело рассматривается", – говорит городской голова Овруча Иван Коруд.

От Коростенького суда до силиконовой долины, где у Марка Цекерберга дом, почти 10 тысяч километров, чтобы прибыть на заседание, у основателя Фейсбука есть меньше месяца. Суд назначили на 2 декабря. В Коростенском суде надежды не теряют: ожидают как не самого Цукерберга, так хоть его представителя.

Реклама

"Как любое лицо он уполномочен и может это его право, прислать представителя. Истец имеет право привлекать к ответственности автора информации, которая по его мнению является ложной, а также владельца страницы, на которой эта информация распространяется. в этом случае владельцем является Марк Цукерберг", – сказала пресс-секретарь Коростенского горрайонного суда Житомирской области Илона Захарова.

Если же Цукерберг на заседание не явится ему за это – ничего не будет. Дело просто продолжат. Уже без его участия.

Реклама

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

124 481

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять