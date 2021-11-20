Порядок денний для Цукерберга. Чи приїде він у Коростень? (відео)

Якщо ж Цукерберг на засідання не прийде, йому за це нічого не буде. Справу просто продовжать

За два роки, доки тривала судова тяганина вже скандального коментаря не знайти. Колаж "Сьогодні"

У Коростені через коментарі в соцмережі судяться мер та місцевий активіст. А повістку надіслали Марку Цукербергу. Чому засновника "Фейсбука" викликали до суду та що йому загрожує, якщо він не з'явиться на засідання – розбирався сайт "Сегодня".

Подробиці

Ця історія почалася в Овручі – за півсотні кілометрів від суду і за тисячу – від Сполучених Штатів. Глава міста образився на коментарі у Фейсбуці. Понад два роки судової тяганини з автором посту – не мали результатів. Тому викликати до суду вирішили того, хто створив соцмережу – Марка Цукерберга.

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За два роки, доки тривала судова тяганина вже скандального коментаря не знайти, та й головного позивача в соцмережі не видно. Не побачили його на робочому місці. Колеги кажуть: він поїхав у справах чи містом, чи сусідніми селами. У міськраді про позов і не підозрюють.

"Це моя особиста справа, я судився з паном Кравчуком. У мене є позовна заява, йде розгляд справи щодо захисту честі та гідності, справа розглядається", – каже міський голова Овруча Іван Коруд.

Від Коростенького суду до силіконової долини, де Марко Цекерберг має будинок, майже 10 тисяч кілометрів, щоб прибути на засідання, засновник Фейсбуку має менше місяця. Суд призначили на 2 грудня. У Коростенському суді надії не втрачають: чекають як на самого Цукерберга, так хоч на його представника.

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"Як будь-яка особа він уповноважений і може це його право, надіслати представника. Позивач має право притягувати до відповідальності автора інформації, яка на його думку є хибною, а також власника сторінки, на якій ця інформація поширюється. У цьому випадку власником є Марк Цукерберг" , – сказала прес-секретар Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Ілона Захарова.

Якщо Цукерберг на засідання не з'явиться йому за це – нічого не буде. Справу просто продовжать. Вже без його участі.

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