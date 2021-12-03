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Пожар в костеле под Львовом потушили, есть пострадавшие (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 16:51
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Мужчины в момент возникновения возгорания были в помещении церкви
Причины возникновения пожара пока не известны.
Причины возникновения пожара пока не известны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В пгт Брюховичи во Львове потушили пожар в костеле. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

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3 декабря в 13:43 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в одноэтажном кирпичном костеле св. Терезы и Младенца Иисуса, размером 30х30 м, крытой металлической черепицей.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под крыши и купола церкви выбивался густой черный дым. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

В комментарии корреспонденту "Сегодня" рассказали:

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"Огнем охвачено около 100 кв. Возгорание произошло в колокольне. Также известно, что есть много деревянных конструкций. О причине пока говорить очень рано", – сообщил спикер управления ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.

Фото: ГСЧС

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Что известно о пострадавших

В результате пожара получили ожоги двое мужчин, которые на момент возникновения возгорания находились в костеле, после осмотра медиками потерпевшие от госпитализации отказались.

В 14:56 пожар локализован и в 15:51 ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось 11 единиц спецтехники и 44 человека личного состава.

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