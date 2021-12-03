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Столб дыма видно за километры. Под Львовом загорелся костел (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
3 декабря, 15:09
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В здании много деревянных конструкций, что усугубило ситуацию
Недалеко от Львова загорелся костел.
Недалеко от Львова загорелся костел. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Брюховичах Львовской области вспыхнул сильный пожар в костеле. Ликвидация огня продолжается.

Об этом новостям "Сегодня" сказал спикер управления ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.

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"Ликвидация пожара в костеле продолжается, огнем охвачены около 100 кв.м. Возгорание произошло в колокольне. Также известно, что там много деревянных конструкций. О причине пока говорить очень рано", – сообщил нам спикер управления ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев.

Кроме того, в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором видно пожар и столб дыма, который заметно за километры.

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Фото: Варта 1

Пожар в Киево-Печерской лавре

4 ноября в 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

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На месте пожара на территории Киево-Печерской лавры работали спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано в 14:45.

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