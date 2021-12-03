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Стовп диму видно за кілометри. Під Львовом спалахнув костел (фото, відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
3 грудня, 15:09
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У будівлі багато дерев'яних конструкцій, що ускладнило ситуацію
Неподалік Львова спалахнув костел.
Неподалік Львова спалахнув костел. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Брюховичах Львівської області спалахнула сильна пожежа у костелі. Ліквідація вогню продовжується.

Про це новинам "Сьогоді" сказав речник управління ДСНС Львівської області Віталій Туровцев.

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"Ліквідація пожежі у костелі триває, вогнем охоплено близько 100 кв.м. Займання сталося у дзвіниці. Також відомо, що є багато дерев'яних конструкцій. Про причину поки що говорити дуже рано", – повідомив спікер управління ДСНС Львівської області Віталій Туровцев.

Крім того, в соцмережах очевидці опублікували відео, на якому видно пожежу та стовп диму, який помітно за кілометри.

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Фото: Варта 1

Пожежа у Києво-Печерській лаврі

4 листопада о 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховому будинку корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.

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На місці пожежі біля Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучено 55 людина та 13 од. техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Займання у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано о 14.45.

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