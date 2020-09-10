Пожары в Украине: спасатели предупредили об опасности

В зоне риска несколько регионов

Из-за преимущественно теплой и сухой погоды в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сегодня, 10 сентября, несколько регионов попали в зону риска.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, предупреждение касается жителей южных, восточных, центральных областей, а также жителей большинства районов Сумской, Киевской и Ровенской областей.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области, которую охватили лесные пожары, продолжают тушить отдельные очаги тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. По данным спасателей, работы продолжаются Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

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Также напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобьевка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома. В результате этих пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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