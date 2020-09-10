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Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода 10 сентября (карта)

10 сентября, 07:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В некоторых регионах лето все еще не отступает

В Украине сегодня, 10 сентября, немного потеплеет по сравнению со вчерашним днем.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, если накануне столбики термометров преимущественно показывали 22-24 градусов тепла, то сегодня в некоторых областях воздух прогреется до 29 градусов. Ветер северо-западный и юго-западный, местами порывы до 10 м/с.

Максимальные отметки сегодня будут в Кропивницком, Днепре и Николаеве. На градус ниже столбики термометров покажут в Запорожье, Херсоне и Одессе.

Кроме того, в Киеве, Полтаве и Черкассах температура воздуха установится на уровне 25-27 градусов с отметкой плюс. Прохладнее всего сегодня будет в Ровно – 20-22 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет бабье лето. В стране будет сухо и тепло.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода регионы тепло похолодание прогноз синоптики Украина осень
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