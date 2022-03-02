Пожертвовал на нужды армии – пенсионер перечислил ВСУ все накопленное за жизнь

Житель Черновицкой области передал украинским защитникам почти 400 тысяч гривен

Николай Шевчук решил помочь украинской армии из собственных накоплений/Коллаж "Сегодня"

Пенсионер перечислил на счет Вооруженных сил Украины все средства, которые ему удалось накопить за годы жизни. Всего он пожертвовал 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов.

Мецената зовут Николай Григорьевич Шевчук. Он проживает в городе Новоднестровск, Черновицкой области.

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О таком щедром поступке рассказала на странице Facebook глава Новоднестровска Наталия Цимбалюк.

"Свое неравнодушие доказал реальными делами! Все, что накапливал за годы своей жизни, передал для спасения нашей страны, чтобы мы победили проклятого врага!"

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