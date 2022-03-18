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Позиции Украины в переговорах с РФ сильнее — Кулеба назвал три аргумента

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 12:39
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Глава МИД рассказал, чего Россия не ожидала от войны в Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" рассказал, какие вещи делают более сильной позицию Украины в переговорах с РФ. По его словам, их три.

"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься. В этом Россия оказалась отчасти правой, потому что действительно никто за нас не воюет. Мы и не рассчитывали", — сказал он.

При этом министр отметил, что Запад все равно оказывает большую помощь Украине.

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"Но при этом она ошиблась, потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически", — заявил он.

Кроме того, Россия полностью просчиталась в том, что украинцы не будут сопротивляться, считает Кулеба. Напротив, Украина оказывает ожесточенное сопротивление врагу.

"Сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против РФ. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию более сильной в переговорах", — подчеркнул министр.

Война в Украине 18 марта

  • В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
  • Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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