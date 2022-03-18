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Позиції України у переговорах з РФ сильніші — Кулеба назвав три аргументи

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 березня, 12:39
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Очільник МЗС розповів, чого Росія не очікувала від війни в Україні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українській правді" розповів, які речі роблять сильнішою позицію України у переговорах із РФ. За його словами, їх три.

"Наша ключова пропозиція – гарантії безпеки. Це те, довкола чого все крутиться, і без чого домовленостей бути не може. Це ключове. Ми всі вивчили сумний досвід Будапештського меморандуму. Ми всі розуміємо, що Україна існує у вакуумі безпеки, і саме через цей вакуум Росія наважилася на війну, вважаючи, що ніхто за нас не вступиться і самі ми не будемо здатні захиститися. З першого пункту Росія виявилася частково правою, тому що дійсно ніхто за нас не воює. Ми й не розраховували", — сказав він.

При цьому міністр зазначив, що Захід однак надає велику допомогу Україні.

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"Але при цьому вона помилилася, тому що нам допомагають дуже серйозно зі зброєю, з фінансами та політично", – заявив він.

Крім того, Росія повністю прорахувалася в тому, що українці не чинитимуть опір, вважає Кулеба. Навпаки, Україна чинить запеклий опір ворогові.

"Зараз наші головні аргументи на переговорах — це якраз наш опір, це зброя, яка до нас надходить від партнерів, і санкції, які вони застосовують проти РФ. Ось ці три аргументи, які роблять нашу позицію сильнішою у переговорах", — підкреслив міністр.

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