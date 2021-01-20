Правда ли, что борода увеличивает риск заражения коронавирусом

В борьбе с коронавирусом в некоторых странах уже добрались до бород и усов, которые носят многие мужчины. Прежде всего речь идет о бородах, мол, вирус на них любит "гнездиться".

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В соцсетях активно обсуждается тема возможной "опасности" бороды, которая якобы может увеличить риски заражения ковидом.

Сайт "Сегодня" с помощью специалистов разобрался, насколько усачи и бородачи являются опасными для общества. А также – рискуют ли они больше, чем те, кто бреет лицо, подхватить коронавирус.

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Где "живет" ковид

Как известно, коронавирус, как и другие респираторные вирусы, передается двумя путями: воздушно-капельным и контактным. То есть при кашле или чихании, а также через поручни в транспорте, дверные ручки, перила, другие загрязненные поверхности и предметы.

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Воздушно-капельным путем заразиться проще, контактным – сложнее. Во втором случае, дабы уберечься, достаточно носить перчатки или регулярно обрабатывать руки антисептиком (лучше всего 70% раствор спирта), не прикасаться к перилам, поручням, дверным ручкам. Например, при входе в метро лучше открывать дверь плечом или локтем, а не кистью руки. И самое главное – держать руки подальше от рта, носа или глаз, так как вирус проникает в организм через слизистые оболочки.

От воздушно-капельного пути заражения на 99% уберегут свежая маска или респиратор и соблюдение социальной дистанции – 1,5 метра. Но если дистанция меньше, то вероятность заражения возрастает на порядок. То есть в 10 раз. И здесь главную защитную роль уже играет маска, которая должна плотно прилегать к лицу. А если на лице борода или усы, обеспечить такое прилегание не всегда возможно.

Что говорят специалисты

Нашу догадку подтвердили врачи эпидемиологи, причем как мужчина, так и женщина.

"Если борода – "как у Деда Мороза", то, даже когда ее обладатель надевает маску, очевидно: маска не может плотно прилегать к лицу и обеспечивать эффективную защиту, – говорит врач-инфекционист Юрий Жигарев (Киев). – Особенно это опасно, если бородач является носителем вируса. Естественно, для окружающих его людей. А наличие небольшой бородки-эспаньолки, усов до полости рта или двухнедельной небритости на безопасность не влияют".

Юрий Жигарев подчеркнул, что врачи об этом факте знают, поэтому среди них мало людей не только с пышной бородой, но и вообще с бородой, особенно сейчас.

Доктор также подтвердил, что у инфицированных людей на волосах бороды и усов действительно есть коронавирус. Впрочем, как и другие вирусы и бактерии. Поэтому бороду, особенно длинную, надо регулярно и тщательно мыть.

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Врач-инфекционист Инна Андрусович (Харьков) согласна с коллегой из Киева.

По ее словам, главный вред от окладистой бороды или усов "как у Тараса Шевченко" – они не могут обеспечить плотное прилегание маски к лицу. В остальном на усах и бороде вируса не больше, чем на других частях тела.

"Человек с бородой, которую невозможно спрятать под маску, подвергает себя опасности, находясь в людном месте. Фактически он беззащитен", – уточнила Инна Андрусович.

Кстати, в американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (СDC) тоже считают, что от бороды и усов лучше избавиться, иначе эффективность маски снижается: она неплотно прилегает к лицу, образуются щели, через которые может попасть инфекция.

Но дальше всех пошли в РФ. Там попытались законодательным путем под угрозой штрафов запретить ношение бороды и пышных усов, прежде всего врачам и юристам, которые непосредственно контактируют с клиентами. Но их юристы воспротивились, и пока дальше разговоров дело не зашло.

Возможно, какая-то правда в опасности бороды как рассадника коронавируса, есть? Например, китайские мужчины не носят бород. И в этой стране удалось быстро победить эпидемию. Маску снял выбросил, а бороду не выбросить. Хотя, скорее, дело не в отсутствии бород у китайцев, а в их дисциплинированности и соблюдении противоэпидемических правил.

Выводы и полезные советы

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К счастью, в Украине не так много мужчин с окладистыми бородами и пышными усами, да при этом еще и носителей ковида. Остальные бородачи и усачи, если они в масках, по мнению врачей-инфекционистов, для окружающих не более опасны, чем их гладко выбритые собратья.

Но тем, у кого борода действительно не помещается под медицинскую маску, а сбривать ее они категорически не хотят, врачи советуют принимать дополнительные меры предосторожности. Например, реже пользоваться общественным транспортом или пересесть на личный автомобиль. Либо пошить специальную многоразовую маску-мешок, куда помещается и борода. А лучше всего одевать балаклаву: и тепло в морозы, и борода не мешает соблюдению безопасности.

Тема защиты усачей от коронавируса тем более актуальна, что усы снова входят в моду. Подробнее смотрите в сюжете

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