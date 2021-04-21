Праздники можно отложить: Разумков пристыдил Тищенко

Спикер считает, что сейчас не время для шумных вечеринок, и ему стыдно, за тех, кто их устраивает

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народному депутату Николаю Тищенко должно быть стыдно за вечеринку во время локдауна, но будет ли он наказан, решат на заседании фракции.

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Об этом сообщили новости "Сегодня".

По словам Разумкова, сейчас не время для шумных вечеринок, и ему стыдно, за тех, кто их устраивает. Он добавил, что ждет завтрашнего заседания фракции, где будет рассматриваться поступок Тищенко.

Сам Разумков семейный праздник планирует праздновать дома.

"Я считаю, что сегодня с праздниками можно как-то отложить. До той поры, когда отпраздновать смогут все. Например, у меня у жены в пятницу день рождения. Я точно буду праздновать дома, в кругу семьи и в очень небольшом. И считаю, что это правильно. Людям за свои за неправильные поступки должно быть стыдно", – отметил Разумков.

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Видео: Сегодня

Напомним, Николай Тищенко устроил банкет для своей супруги в ресторане одной из гостиниц Киева на Подоле. По факту нарушения карантинных ограничений полиция открыла уголовное производство. Журналисты узнали, что вслед за Тищенко в течение часа в пятизвездочный отель прибыли еще около 30 гостей.

На этой неделе состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором среди прочего обсудят банкет нардепа Николая Тищенко в нарушение карантина.

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