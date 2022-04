Представитель ООН приехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что отправляется в Запорожье, чтобы принять участие в подготовке эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом она написала в Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi