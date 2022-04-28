Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Представитель ООН приехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оснат Лубрани действует по поручению генерального секретаря организации
Представитель ООН рассказала о планах по Мариуполю
Представитель ООН рассказала о планах по Мариуполю / Фото: Коллаж: Сегодня

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани сообщила, что отправляется в Запорожье, чтобы принять участие в подготовке эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом она написала в Twitter.

"Антониу Гуттериш (генеральный секретарь ООН. — Ред.) прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе выезжаю в Запорожье для подготовки к обнадеживающей эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", — написала она.

Реклама

Ранее стало известно, что Гуттериш посетил Бородянку Киевской области, которая была под оккупацией российских войск. Он высказал уверенность, что война в XXI веке недопустима.

Блокада Мариуполя

Ключевой промышленный центр и порт на Азовском море окружен со всех сторон войсками российских фашистов. Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что в данный момент прорыв сил ЗСУ к городу невозможен. Несмотря на полную блокаду, Мариуполь не сдается. В обороне города участвует полк "Азов".

Реклама

Российские оккупанты препятствуют эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Эвакуационный транспорт, который двигается по гуманитарным коридорам, регулярно подвергается обстрелам.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 28 апреля
1
Личный состав 22 800
Личный состав
2
Самолеты 187
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 970
Танки
5
ББМ 2389
ББМ
6
Артиллерия 431
Артиллерия
7
Средства ПВО 72
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 215
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1688
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Сырский Александр Станиславович – генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева. За успешную оборону столицы, личное мужество и героизм был награжден сначала орденом Богдана Хмельницкого II степени, а затем - "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратимов… Несолёный Михаил Михайлович - младший сержант, водитель санитарного транспортера 16-го отдельного мотопехотного батальона "Полтава" 58-й ОМБр. Несмотря на яростный огонь противника, заехал в зону боевых действий, чтобы спасти раненых. Успел эвакуировать многих людей, но сам попал под обстрел российских оккупантов и погиб. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.97

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять