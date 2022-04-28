Представниця ООН приїхала до Запоріжжя для підготовки евакуації з Маріуполя

Оснат Лубрані діє за дорученням генерального секретаря організації

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Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані повідомила, що відправляється до Запоріжжя, щоб взяти участь у підготовці евакуації мирних жителів із Маріуполя. Про це вона написала у Twitter.

"Антоніу Гуттеріш (генеральний секретар ООН. — Ред.) прибув до України для зустрічі з президентом Зеленським. На його прохання виїжджаю до Запоріжжя для підготовки до обнадійливої евакуації з Маріуполя. ООН повністю мобілізована для порятунку життів українців і надання допомоги тим, хто її потребує".

The SG @antonioguterres has arrived в Ukrainian to meet President Zelensky. При його необхідності, I m going to Zaporizhzhia для preparate for hopeful evacuation від Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi - Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

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Раніше стало відомо, що Гутеріш відвідав Бородянку Київської області, яка була під окупацією російських військ. Він висловив упевненість, що війна у ХХІ столітті неприпустима.

Блокада Маріуполя

Ключовий промисловий центр та порт на Азовському морі оточений з усіх боків військами російських фашистів. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що наразі прорив сил ЗСУ до міста неможливий. Незважаючи на повну блокаду, Маріуполь не здається. В обороні міста бере участь полк "Азов".

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Російські окупанти заважають евакуації цивільного населення з Маріуполя. Евакуаційний транспорт, який рухається гуманітарними коридорами, регулярно піддається обстрілам.

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