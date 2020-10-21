Президент сменил глав СБУ в Крыму, Волынской и Сумской областях

Президент Украины Владимир Зеленский указом № 462/2020 от 21 октября уволил Евгения Нетужилова с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, назначив вместо него Олега Кулинича.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
Кроме того, в среду президент сменил руководство управлений СБУ в Волынской и Сумской областях.
Так, начальником Управления Службы безопасности Украины в Волынской области вместо Павла Данюкова назначен Николай Лисененко – указы № 464/2020, 465/2020.
Начальником Управления Службы безопасности Украины в Сумской области стал Руслан Григоренко, сменивший на этой должности уволенного сегодня Олега Салюка – указы № 467/2020, 466/2020.
Напомним, 21 октября президент также назначил Алексея Омельченко начальником Департамента оперативно-технических мероприятий, а Александра Провоторова – начальником Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины.
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