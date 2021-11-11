Приехали отключать электричество. В Харьковской области обстреляли бригаду облэнерго

В Харьковской области в селе Ракитное обстреляли бригаду облэнерго. Работники приехали по адресу, чтобы отключить электроустановки потребителя, который подключился произвольно.
Об этом сообщают Telegram-каналы ХарьковLife и ВЕХА.
Когда работники вышли из авто, мужчина открыл по ним огонь из пневматического оружия. Одного из работников ранило в руку.
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Делом занялась полиция
Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
С правонарушителем работают дознаватели. Он может получить до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.
Подробности инцидента
Информация в полицию поступила 10 ноября около 10:15. Конфликт с работниками Харьковоблэнерго возник у владельца дома, который приехали отключать от электричества.
Хозяин сопротивлялся, не давал доступа к электроприборам, чтобы прекратить электроснабжение. Затем выстрелил из пневматического оружия и ранил работника.
За медицинской помощью пострадавший не обращался.
В Киеве обстреляли работников "Киевавтодора"
В апреле в Киеве во время текущего ремонта Железнодорожного шоссе и Военного проезда мужчина стрелял по работникам "Киевавтодора". Неизвестный в белом автомобиле марки Renault начал словесный конфликт.
"В конце концов открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий – по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий бежал", – говорится в сообщении.
Вскоре его арестовали.
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