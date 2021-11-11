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Приехали отключать электричество. В Харьковской области обстреляли бригаду облэнерго

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 14:34
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Хозяин дома начал конфликт с работниками и в результате открыл по ним огонь из пневмата
В Харькове обстреляли бригаду облэнерго из пневматического оружия.
В Харькове обстреляли бригаду облэнерго из пневматического оружия. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в селе Ракитное обстреляли бригаду облэнерго. Работники приехали по адресу, чтобы отключить электроустановки потребителя, который подключился произвольно.

Об этом сообщают Telegram-каналы ХарьковLife и ВЕХА.

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Когда работники вышли из авто, мужчина открыл по ним огонь из пневматического оружия. Одного из работников ранило в руку.

Делом занялась полиция

Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

С правонарушителем работают дознаватели. Он может получить до 5 лет ограничения свободы по статье о хулиганстве.

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Подробности инцидента

Информация в полицию поступила 10 ноября около 10:15. Конфликт с работниками Харьковоблэнерго возник у владельца дома, который приехали отключать от электричества.

Хозяин сопротивлялся, не давал доступа к электроприборам, чтобы прекратить электроснабжение. Затем выстрелил из пневматического оружия и ранил работника.

За медицинской помощью пострадавший не обращался.

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В Киеве обстреляли работников "Киевавтодора"

В апреле в Киеве во время текущего ремонта Железнодорожного шоссе и Военного проезда мужчина стрелял по работникам "Киевавтодора". Неизвестный в белом автомобиле марки Renault начал словесный конфликт.

"В конце концов открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий – по людям. Ранения получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий бежал", – говорится в сообщении.

Вскоре его арестовали.

Ранее мы писали:

  • В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.
  • В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяный выстрелил в 10-летнего ребенка.

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