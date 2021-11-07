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В Мукачеве стреляли по людям в кафе – в каком состоянии раненые

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 ноября, 15:13
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Люди с огнестрельными ранениями разной степени тяжести попали в больницы
В Мукачево произошла стрельба в кафе.
В Мукачево произошла стрельба в кафе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает Суспільне.

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Состояние раненых

В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.

  • Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.
  • Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.

Подробности

Раненые мужчины отказались давать показания следователям. По информации полиции, стрельба произошла в одном из кафе Мукачева.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Стрельба в кафе – не редкость

Несколько недель назад в Киеве в ресторане на Крещатике мужчина устроил стрельбу из травматического оружия. В результате ранения получил охранник заведения.

Посетитель ресторана был пьян, у него возник конфликт с охранником.

"Незнакомец нецензурно высказывался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали", – рассказали "Сегодня" в полиции.

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