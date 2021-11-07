В Мукачеве стреляли по людям в кафе – в каком состоянии раненые

В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.
Об этом сообщает Суспільне.
Состояние раненых
В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.
Далее по теме
- Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.
- Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.
Подробности
Раненые мужчины отказались давать показания следователям. По информации полиции, стрельба произошла в одном из кафе Мукачева.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Стрельба в кафе – не редкость
Несколько недель назад в Киеве в ресторане на Крещатике мужчина устроил стрельбу из травматического оружия. В результате ранения получил охранник заведения.
Посетитель ресторана был пьян, у него возник конфликт с охранником.
"Незнакомец нецензурно высказывался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали", – рассказали "Сегодня" в полиции.
Раньше мы писали:
- В Житомирской области будут судить полковника ВСУ, который пьяный выстрелил в 10-летнего ребенка.
- В июне в центре Николаева произошла стрельба. В результате инцидента двое мужчин получили ранения в грудь.