Українська
$ 27,21
32,03
  1. Последние новости Украины

"Приму это как приказ": Верещук рвется в министры обороны

20 июля 2021 14:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Под Андреем Тараном уже шатается кресло министра, но кандидат на его место уже есть – министром обороны впервые может стать женщина

Верещук хочет заменить Тарана. Коллаж "Сегодня"

Верещук хочет заменить Тарана. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что готова стать министром обороны, и объяснила, почему именно политик должен возглавлять ведомство. Об этом он сказала журналистам под Верховной Радой.

Реклама

Она призвала журналистов дождаться сначала решения действующего министра Андрея Тарана об отставке. Нардеп подтвердила, что готова возглавить ведомство.

"Я бы согласилась (стать министром обороны. – Ред.). Я уже это говорила тысячу раз – я приму это как приказ. Прекрасно понимаю, работая в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, что требуется для сегодняшней армии. Министерство обороны – это именно тот политический орган, где во главе должен стоять политик, человек, который умеет делать политику, разбирается в этом. Является менеджером и, фактически, обслуживает войско, которое воюет", – сказала Верещук.

Разделение полномочий, финансирование зарплат, вопросы жилья для военных и многое другое – это все вопросы министра обороны, отметила нардеп.

"А война, все, что касается стратегии, это вопрос командующего ВСУ и тех, кто воюет", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что осенью в Кабмине могут быть новые отставки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позже
Украинцев перевели на электронные трудовые: реально ли выйти на пенсию позжеЭкономика
Субсидии
Субсидии "через Ощадбанк" не переоформят автоматически: что делатьЖКХ
Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогноз
Украину ждут новые волны жары: климатолог дала тревожный прогнозУкраина
"После гибели Павла Шеремета я спрашивала у Google, кто же это такой", – Юлия Кузьменко о том, в чьей смерти ее винятУкраина
Под Одессой утонул мужчина, его ребенок тоже найден мертвым: что произошло в Затоке (обновлено)
Под Одессой утонул мужчина, его ребенок тоже найден мертвым: что произошло в Затоке (обновлено)Одесса
Коротко и по делу. Как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФ
Коротко и по делу. Как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять