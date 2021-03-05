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"Принципиальная позиция": Степанов рассказал о повышении зарплаты медикам

5 марта, 01:18

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Минимальная зарплата должна быть не менее 23 тысяч гривен, считает министр

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что повышение зарплат медикам – его принципиальная позиция.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, минимальная заработная плата медицинским работникам должна быть не менее 23 тысяч гривен.

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"Медики сегодня – настоящие герои, поэтому повышение им зарплат – моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 17 тыс. гривен, младшего – 12 тыс. гривен. И мы добьемся этого", – написал Степанов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, за счет чего зарплаты учителей и медиков в 2021 году выросли на 20%.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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