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Привлекут мировых специалистов! В Украине усилят программу психологической поддержки

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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9 апреля, 13:52
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Программа психологической помощи рассчитана на украинцев, пострадавших от войны
Украинцы смогут получить помощь психологов
Украинцы смогут получить помощь психологов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавшего от войны мирного населения с привлечением лучших мировых специалистов.

Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко во время эфира "Україна разом" с Олегом Панютой на Youtube-каналі "Україна 24".

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По ее словам, в 2015 году Фонд Рината Ахметова совместно с лучшими мировыми экспертами, и украинскими, и теми, кто работал с трагедией в Беслане, и с израильскими, разработал адаптированный для Украины протокол работы с травмой войны.

Мы создали протокол, и мы обучили первые 500 психологов, 250 и потом еще раз 250. Эти протоколы мы передали государству, то есть, государство умеет работать с травмой войны. И сейчас мы обнаружили, что масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что нам снова придется учить психологов, — сообщила Емченко.

Она отметила, что масштаб трагедии таков, что, к примеру, каждый 10-й эвакуированный из Мариуполя говорит: "Мне нужна помощь психолога, я сам не справлюсь".

В Украине, к сожалению, это драма, но тем не менее, я думаю, к концу этого года будет вообще, может быть, лучшая в мире экспертиза по работе с травмой войны", — добавила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM.

Психологическая помощь

Напомним, что для украинских переселенцев Фонд организовал кабинеты психологической помощи, где специалисты принимают как взрослых, так и детей.

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По последним данным, каждый десятый человек с "горячей точки" обращается к специалистам по кризисной психологии и преодолению травматического опыта. В общей сложности это почти 300 человек.

Фонд Рината Ахметова обеспечивает психологическую поддержку пострадавшим от войны людям еще с 2014 года. Тогда впервые 250 психологов прошли обучение по курсу "Травма войны" и оказали помощь более 60 тысяч украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Ранее мы писали, что Фонд Рината Ахметова передал 5,6 тыс. наборов из самыми необходимыми продуктами питания для жителей Луганщины.

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Также мы рассказывали, как Украине быстро и успешно интегрироваться в ЕС с помощью бизнеса.

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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