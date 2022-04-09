Залучать світових спеціалістів! В Україні посилять програму психологічної підтримки

Фонд Ріната Ахметова посилить програму психологічної підтримки для потерпілого від війни мирного населення із залученням найкращих світових фахівців.
Про це заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко під час ефіру "Україна разом" із Олегом Панютою на Youtube-каналі "Україна 24".
За її словами, у 2015 році Фонд Ріната Ахметова спільно з найкращими світовими експертами, і українськими, і тими, хто працював із трагедією в Беслані, та з ізраїльськими, розробив адаптований для України протокол роботи з травмою війни.
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Ми створили протокол і навчили перші 500 психологів: 250 і потім ще раз 250. Ці протоколи ми передали державі, тобто держава вміє працювати з травмою війни. І зараз ми виявили, що масштаби запиту на психологічну підтримку такі, що нам знову доведеться навчати психологів, — повідомила Ємченко.
Вона зазначила, що масштаб трагедії такий, що, наприклад, кожен 10-й евакуйований з Маріуполя каже: "Мені потрібна допомога психолога, я сам не впораюся".
В Україні, на жаль, це драма, проте, я думаю, до кінця цього року буде взагалі, можливо, найкраща у світі експертиза щодо роботи з травмою війни", — додала директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM.
Психологічна допомога
Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.
За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.
Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.
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