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Залучать світових спеціалістів! В Україні посилять програму психологічної підтримки

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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9 квітня, 13:52
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Програма психологічної допомоги розрахована на українців, які постраждали від війни
Українці зможуть отримати допомогу психологів
Українці зможуть отримати допомогу психологів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова посилить програму психологічної підтримки для потерпілого від війни мирного населення із залученням найкращих світових фахівців.

Про це заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко під час ефіру "Україна разом" із Олегом Панютою на Youtube-каналі "Україна 24".

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За її словами, у 2015 році Фонд Ріната Ахметова спільно з найкращими світовими експертами, і українськими, і тими, хто працював із трагедією в Беслані, та з ізраїльськими, розробив адаптований для України протокол роботи з травмою війни.

Ми створили протокол і навчили перші 500 психологів: 250 і потім ще раз 250. Ці протоколи ми передали державі, тобто держава вміє працювати з травмою війни. І зараз ми виявили, що масштаби запиту на психологічну підтримку такі, що нам знову доведеться навчати психологів, — повідомила Ємченко.

Вона зазначила, що масштаб трагедії такий, що, наприклад, кожен 10-й евакуйований з Маріуполя каже: "Мені потрібна допомога психолога, я сам не впораюся".

В Україні, на жаль, це драма, проте, я думаю, до кінця цього року буде взагалі, можливо, найкраща у світі експертиза щодо роботи з травмою війни", — додала директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM.

Психологічна допомога

Нагадаємо, що для українських переселенців Фонд організував кабінети психологічної допомоги, де фахівці приймають як дорослих, і дітей.

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За останніми даними, кожна десята людина з "гарячої точки" звертається до спеціалістів з кризової психології та подолання травматичного досвіду. Загалом це майже 300 осіб.

Фонд Ріната Ахметова забезпечує психологічну підтримку людям, що постраждали від війни, ще з 2014 року. Тоді вперше 250 психологів пройшли навчання за курсом "Травма війни" та надали допомогу понад 60 тисячам українців з Донецької та Луганської областей.

Раніше ми писали, що Фонд Ріната Ахметова передав 5,6 тис. наборів найнеобхіднішими продуктами харчування для мешканців Луганщини.

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Також ми розповідали, як Україні швидко та успішно інтегруватися в ЄС за допомогою бізнесу.

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Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

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