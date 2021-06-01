Продажа Украине дронов Bayraktar: Турция ответила на претензии Лаврова

Турецкий министр припомнил России позицию Турции по Крыму и поставки ракетных комплексов в Сирию

/ Фото: AFP

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия не вправе требовать прекращения продажи Украине турецких беспилотников Bayraktar TB2.

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Так он ответил на выпад своего российского коллеги Сергея Лаврова, передает телеканал NTV.

Он припомнил России позицию Турции по Крыму и поставки ракетных комплексов в Сирию.

"Наша позиция по Крыму известна, мы так же говорим это россиянам. Мы говорим о том, что ее решение – в политической плоскости. Никто не должен обижаться на нашу продажу дронов Украине. Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло", – сказал Чавушоглу.

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Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Турцию "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По его словам, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".

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Напомним, ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, что беспилотник Bayraktar может уничтожить цель с высоты в 7 км.