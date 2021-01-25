Продвигали идеи "русского мира" в соцсетях: СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деструктивную деятельность управляемой с РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни.

Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность, уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира".

Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

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В Херсонской области правоохранители разоблачили в распространении деструктивного контента жителя города Алешки.

По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против нашей страны, а также призвал к отделению центральных, южных и восточных областей с их присоединением к России.

Агитатор из города Берегово на Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

В Полтавской области СБУ прекратили деятельность интернет-агитатора, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменениям границ территории Украины. Жительница города Горишние Плавни активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 000 пользователей.

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"Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушениям общественного порядка", – добавили в ведомстве.

Сейчас действия злоумышленников квалифицированы по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Следователи органов безопасности объявили им о подозрении.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях.

Также напомним, в Одессе задержали сепаратиста, который призывал к созданию "народной республики".

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