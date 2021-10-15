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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Протест в Бейруте и исследование солнечной энергии — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
15 октября, 06:00
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В Бейруте произошла стрельба во время акции, а Китай отправил спутник для исследования солнца
6 человек погибли во время стрельбы в Бейруте, а Китай будет исследовать энергию Солнца/Коллаж: Сегодня
6 человек погибли во время стрельбы в Бейруте, а Китай будет исследовать энергию Солнца/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

6 убитых, 60 раненых: в Бейруте обстреляли участников протеста

Во время акции сторонников шиитских движений "Хезболла" и "Амаль" в Бейруте произошла стрельба. В результате инцидента погибли шесть человек, десятки раненых. Стрельбу спровоцировал снайпер, открывший огонь из здания.

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В результате стрельбы в Бейруте есть погибшие/Коллаж: Сегодня
В результате стрельбы в Бейруте есть погибшие/Коллаж: Сегодня

На МихоМайдане в Тбилиси появилась Юлия Тимошенко

В Тбилиси на митинге в поддержку находящегося в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показали видеообращение Юлии Тимошенко, бессменного лидера партии ВО "Батькивщина". Юлия Владимировна попросила политика прекратить голодовку.

Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"
Слова Тимошенко ретранслировали на большом экране, установленном на митинге / Коллаж "Сегодня"

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Китай успешно запустил спутник для исследования солнечной энергии

В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" запустили первый спутник для исследования солнечной энергии. Запуск состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Китай будет исследовать энергию Солнца/Коллаж: Сегодня
Китай будет исследовать энергию Солнца/Коллаж: Сегодня

В Лондоне испорченную картину Бэнкси продали за рекордную сумму

На аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 16 млн фунтов продали частично уничтоженную картину известного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке". Ранее часть картины самостоятельно испортилась, однако это не помешало продать ее за бешеные деньги.

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Картина Бэнкси ушла с молотка за немалую сумму/Коллаж: Сегодня
Картина Бэнкси ушла с молотка за немалую сумму/Коллаж: Сегодня

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14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

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