Протест в Бейруте и исследование солнечной энергии — главные новости за ночь

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6 убитых, 60 раненых: в Бейруте обстреляли участников протеста
Во время акции сторонников шиитских движений "Хезболла" и "Амаль" в Бейруте произошла стрельба. В результате инцидента погибли шесть человек, десятки раненых. Стрельбу спровоцировал снайпер, открывший огонь из здания.
На МихоМайдане в Тбилиси появилась Юлия Тимошенко
В Тбилиси на митинге в поддержку находящегося в тюрьме третьего президента Грузии Михеила Саакашвили показали видеообращение Юлии Тимошенко, бессменного лидера партии ВО "Батькивщина". Юлия Владимировна попросила политика прекратить голодовку.
Китай успешно запустил спутник для исследования солнечной энергии
В Китае с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" запустили первый спутник для исследования солнечной энергии. Запуск состоялся с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.
В Лондоне испорченную картину Бэнкси продали за рекордную сумму
На аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 16 млн фунтов продали частично уничтоженную картину известного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке". Ранее часть картины самостоятельно испортилась, однако это не помешало продать ее за бешеные деньги.