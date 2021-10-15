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СЬОГОДНІ Новини України

Протест в Бейруті та дослідження сонячної енергії — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 жовтня, 06:00
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У Бейруті відбулася стрілянина під час акції, а Китай відправив супутник для дослідження сонця
6 людей загинули під час стрілянини в Бейруті, а Китай буде досліджувати енергію Сонця/Колаж: Сьогодні
6 людей загинули під час стрілянини в Бейруті, а Китай буде досліджувати енергію Сонця/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

6 убитих, 60 поранених: в Бейруті обстріляли учасників протесту

Під час акції прихильників шиїтських рухів "Хезболла" і "Амаль" в Бейруті відбулася стрілянина. В результаті інциденту загинули шестеро людей, десятки поранених. Стрілянину спровокував снайпер, який відкрив вогонь з будівлі.

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Внаслідок стрілянини в Бейруті є загиблі/Колаж: Сьогодні
Внаслідок стрілянини в Бейруті є загиблі/Колаж: Сьогодні

На МіхоМайдані в Тбілісі з'явилася Юлія Тимошенко

У Тбілісі на мітингу в підтримку третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі показали відеозвернення Юлії Тимошенко, беззмінного лідера партії ВО "Батьківщина". Юлія Володимирівна попросила політика припинити голодування.

Слова Тимошенко ретранслювали на великому екрані, встановленому на мітингу / Колаж "Сьогодні"
Слова Тимошенко ретранслювали на великому екрані, встановленому на мітингу / Колаж "Сьогодні"

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Китай успішно запустив супутник для дослідження сонячної енергії

У Китаї за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2D" запустили перший супутник для дослідження сонячної енергії. Запуск відбувся з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Китай досліджуватиме енергію Сонця/Колаж: Сьогодні
Китай досліджуватиме енергію Сонця/Колаж: Сьогодні

У Лондоні зіпсовану картину Бенксі продали за рекордну суму

На аукціоні Sotheby's у Лондоні за рекордні 16 млн фунтів продали частково знищену картину відомого художника Бенксі "Любов у сміттєвому кошику". Раніше частина картини самостійно зіпсувалася, однак це не завадило продати її за шалені гроші.

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Картина бенксі пішла з молотка за чималу суму/Колаж: Сьогодні
Картина бенксі пішла з молотка за чималу суму/Колаж: Сьогодні

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14 жовтня 1991. 264 карбованці за тонну у вільно конвертованій валюті (за комерційним курсом) - саме таку ціну встановлює Кабінет міністрів України своєю постановою за прийом в державні ресурси насіння соняшнику урожаю 1991 року

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