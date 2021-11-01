Проверки COVID-сертификатов и огромные штрафы – незаконные? Что говорит адвокат

В законодательстве есть много пробелов относительно штрафов и проверок сертификатов о вакцинации в транспорте или общественных местах. Адвокат, управляющий партнер АО "Фещенко и партнеры" Игорь Фещенко заявил, что против права полиции проверять документы стает право на врачебную тайну.
Об этом он эксклюзивно рассказал в комментарии сайту "Сегодня".
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Суды на стороне людей
Фещенко утверждает, если посмотреть на решения судов по подобным делам, то 95% решений суды принимают в интересах обвиняемых граждан. То есть, судьи стоят на стороне граждан, а не правоохранителей, которые составляют протоколы.
"Это является подтверждением того, что такие протоколы – незаконные. В большинстве случаев– это (решение в пользу обвиняемых, – Ред.) отсутствие административного нарушения", – сказал он.
А что с COVID-сертификатами?
Фещенко отмечает, что у полиции нет полномочий проверять сертификаты о вакцинации и справки c негативными результатами ПЦР-тестов. Он объяснил, что постановления Кабмина и КГГА не наделяют полицию правом проверять медицинские документы.
"Все полномочия полиции закреплены только в Законе Украины "О Национальной полиции" и таких норм в Законе у нас не существует. У нас есть такая норма законодательства, как ст. 39-1 Закона Украины о здравоохранении, предусматривающая тайну каждого человека о состоянии его здоровья. И человек не обязан предоставить такую информацию кому-либо", – добавил адвокат.
Три совета от адвоката, если на вас составляют протокол:
- Человек всегда имеет право на молчание. Он может ничего не отвечать копам и не подписывать;
- Каждый имеет право на правовую помощь – позвонить адвокату или подождать, пока он приедет на место;
- Адвокат советует вызывать еще одну оперативную следственную группу, чтобы подать заявление на полицейских – о превышении служебных обязанностей.
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