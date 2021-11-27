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Провокационные эмодзи. Дурова попросили заблокировать Telegram на устройствах Apple

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
27 ноября, 08:20
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Telegram отключил эмодзи "фонтанирующего" баклажана по требованию Apple
Несколько недель назад в Telegram появилась пикантная анимация
Несколько недель назад в Telegram появилась пикантная анимация / Фото: Коллаж: Сегодня

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил опрос о целесообразности присутствия мессенджера на устройствах Apple.

Как написал Дуров, мессенджер таким образом отреагировал на требование Apple удалить из Telegram эмодзи анимированного баклажана.

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"Компания Apple потребовала от Telegram удалить разбрасывающий семена баклажан. Что лучше: удаление фонтанирующего баклажана или полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple?" – предложил Дуров.

По состоянию на 08:00 (по киевскому времени) 62% людей склоняются к тому, что мессенджер должен быть удалён с устройств Apple.

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Однако, несмотря на результаты голосования, в настоящее время анимация больше не работает на iOS, Android и ПК-клиентах. Вместе с баклажаном отключили и анимацию персика

Кто такой Павел Дуров

  • Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов родился в 1984 году в Ленинграде.
  • В 2006 году с отличием окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод" с красным дипломом.
  • Сразу по окончании вуза создал "ВКонтакте", крупнейшую на данный момент социальную сеть в России.
  • Дурову свойственен жесткий, порой даже наглый стиль ведения бизнеса. В 2011 году Павел попал на третье место списка Forbes "9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков".
  • Является вегетарианцем и придерживается либертарианских политических взглядов. Дурова называют российским Марком Цукербергом, а также часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.
  • При этом сам Дуров называл социальную сеть Facebook "оплотом педолибералов", а в мае 2012 года в своем Твиттер-аккаунте иронично именовал ее "дешевой поделкой".
  • В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.
  • С 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes. За четыре года его состояние увеличилось с 600 млн долларов до 3,4 млрд долларов. В 2021 году Дуров занял 112-е место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

Ранее мы писали:

  • Дуров в день рождения назвал самые недооцененные и переоцененные вещи: среди них – соцсети.

  • Популярный мессенджер Telegram внедрил рекламные сообщения, а теперь запускает платную подписку для тех, кто не желает ее видеть.

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