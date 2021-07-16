Пукач не уверен, что Гонгадзе мертв – что еще пожизненно осужденный рассказал в интервью

Алексей Пукач и Георгий Гонгадзе. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший начальник Департамента наружного наблюдения МВД Украины, генерал-лейтенант, Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, считает, что приговор ему вынесли несправедливый и несоответствующий правовым нормам. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай в ее программе "Ходят слухи".

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Как отметил Пукач, ему должны были инкриминировать "тяжкое преступление", но вместо этого, обвинили в "особо тяжком", которое появилось в более поздней редакции уголовного кодекса.

"Кроме того, пожизненное заключение дают за умышленное убийство из корыстных побуждений, а у меня не только корысти, у меня мотива нет", – говорит он.

Также генерал рассказал, что Гонгадзе был "наемником, мародером и иностранным шпионом, за которым следил КГБ".

"У Гонгадзе был брат близнец. И кто из них на самом деле погиб, до сих пор не известно", – говорит Пукач.

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Он также отмечает, что несколько судмедэкспертиз не могли определить причину смерти Гонгадзе, пока на экспертов не начало оказываться политическое давление.

"Меня обвинили в том, что я его душил ремнем. Но все знают, что я ремни никогда не носил. В суде есть все документы, есть список свидетелей. Но их никто не опрашивал", – сказал в Пукач в конце интервью.

Алексей Пукач был задержан в 2009 году по подозрению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в 2013 году был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. 2 июля 2021 года Верховный суд отклонил кассационные жалобы Пукача и окончательно утвердил приговор – пожизненное лишение свободы.

Суд приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, лишил его звания генерал-лейтенанта МВД, обязал выплатить 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба Мирославе Гонгадзе и ее с Георгием дочерям.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области был обнаружен обезглавленный труп. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежали журналисту. Датой смерти журналиста считается 17 сентября 2000 года. В марте 2016 года прошли похороны Гонгадзе на территории Церкви Николая Набережного.