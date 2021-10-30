Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ⚽ Шахтер - Десна: онлайн 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Путешествие в прошлое. "Укрзализныця" запустила праздничный ретропоезд (фото, видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 14:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд будет ездить от станции Киев-Пассажирский через станции Киев-Волынский, Почайная, Дарница, Киев-Демеевский и обратно к станции Киев-Пассажирский
"Укрзализныця" запустила праздничный ретропоезд
"Укрзализныця" запустила праздничный ретропоезд / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает праздничный ретропоезд ко Дню железнодорожника. Ретропоезд будет курсировать 30 октября и 4 ноября, остановка поезда на станциях не предусмотрена.

Об этом рассказывает "Сегодня".

Реклама

Перед отправлением поезда посетители смотрели театрализованную экскурсионную программу с визуализацией ключевых событий истории железной дороги Украины, организуемой творческим объединением "Ночь в Университете".

Реклама

"Сегодня съемки по поводу юбилея пуска "Укрзализныци". Ровно 150 лет назад в Киеве впервые было отправлено поезд. Поэтому мы решили провести театральную экскурсию по этому случаю и вот наше общество "Ночь в Университете". Глава нашего общества будет экскурсоводом". Костюмы одели, слова повторили, желаем приятного просмотра. Это костюмы 1870", – рассказал один из актеров.

Реклама

Один из присутствующих залез на паровоз из прошлого, но его поругал машинист.

Началась театрализованная экскурсия. Актеры визуализируют события истории железной дороги.

Поезд состоит из трех вагонов с сидячими местами и вагона-буфета.

Также пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта рядом с Южным вокзалом.

Билет стоит 62,68 грн, купить его можно:

  • в кассах вокзалов;
  • в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram;
  • на сайте booking.uz.gov.ua (по запросу по станции отправления Киев-Пассажирский и станции прибытия Караваевы Дачи).

Поезд отправился в 12:50, а прибывать обратно он будет на станцию ​​Киев-Пассажирский в 15:19.

Читайте также:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

156 258

заболело за неделю в Украине

+25%

Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять