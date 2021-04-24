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"Путин должен чувствовать последствия": США поддержат религиозную свободу в Украине

24 апреля, 03:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент РФ должен быть готовым к последствиям за попытки ограничить религиозную свободу украинцев

В США зарегистрировали новый законопроект, который направлен на поддержку Украины и будет преследовать попытки оккупационной российской власти ограничивать свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе.

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Об этом говорится на сайте Хельсинкской комиссии США.

Законопроект под названием "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" зарегистрировала двухпартийная группа сенаторов.

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Как заявил один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Роджер Викер, президент РФ Владимир Путин и его ставленники должны быть готовыми к последствиям за попытки ограничить религиозную свободу украинцев, страдающих от российской оккупации.

Напомним, Комитет по иностранным делам Сената США принял проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Таким образом ежегодную американскую военную помощь Украине поднимут до 300 млн долларов, в том числе будут выделять летальное оружие.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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