"Путин должен чувствовать последствия": США поддержат религиозную свободу в Украине

В США зарегистрировали новый законопроект, который направлен на поддержку Украины и будет преследовать попытки оккупационной российской власти ограничивать свободу вероисповедания в Крыму и на Донбассе.
Об этом говорится на сайте Хельсинкской комиссии США.
Законопроект под названием "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" зарегистрировала двухпартийная группа сенаторов.
Как заявил один из авторов законопроекта сенатор-республиканец Роджер Викер, президент РФ Владимир Путин и его ставленники должны быть готовыми к последствиям за попытки ограничить религиозную свободу украинцев, страдающих от российской оккупации.
Напомним, Комитет по иностранным делам Сената США принял проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Таким образом ежегодную американскую военную помощь Украине поднимут до 300 млн долларов, в том числе будут выделять летальное оружие.
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк