"Путін повинен відчувати наслідки": США підтримають релігійну свободу в Україні

У США зареєстрували новий законопроєкт, який спрямований на підтримку України і буде переслідувати спроби окупаційної російської влади обмежувати свободу віросповідання в Криму і на Донбасі.
Про це йдеться на сайті Гельсінської комісії США.
Законопроєкт під назвою "Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" зареєструвала двопартійна група сенаторів.
Як заявив один з авторів законопроекту сенатор-республіканець Роджер Вікер, президент РФ Володимир Путін і його ставленики повинні бути готовими до наслідків за спроби обмежити релігійну свободу українців, які страждають від російської окупації.
Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Сенату США ухвалив проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Таким чином щорічну американську військову допомогу Україні піднімуть до 300 млн доларів, в тому числі будуть виділяти летальну зброю.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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