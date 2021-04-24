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"Путін повинен відчувати наслідки": США підтримають релігійну свободу в Україні

24 квітня, 03:53

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Президент РФ повинен бути готовим до наслідків за спроби обмежити релігійну свободу українців

У США зареєстрували новий законопроєкт, який спрямований на підтримку України і буде переслідувати спроби окупаційної російської влади обмежувати свободу віросповідання в Криму і на Донбасі.

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Про це йдеться на сайті Гельсінської комісії США.

Законопроєкт під назвою "Акт на підтримку релігійної свободи в Україні" зареєструвала двопартійна група сенаторів.

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Як заявив один з авторів законопроекту сенатор-республіканець Роджер Вікер, президент РФ Володимир Путін і його ставленики повинні бути готовими до наслідків за спроби обмежити релігійну свободу українців, які страждають від російської окупації.

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Сенату США ухвалив проєкт закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Таким чином щорічну американську військову допомогу Україні піднімуть до 300 млн доларів, в тому числі будуть виділяти летальну зброю.

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