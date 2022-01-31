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Путин не отказался от вторжения, а в РФ умер известный режиссер — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 января, 06:00
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Армия России может открыто войти в Украину, а в РФ умер режиссер Виктор Мережко
Россия может начаться войну под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе", а Виктор Мережко умер у возрасте 84 лет/Коллаж: "Сегодня"
Россия может начаться войну под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе", а Виктор Мережко умер у возрасте 84 лет/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Путин не отказался от вторжения: в какой регион зайдут войска

Армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе". Американский аналитик назвал главные цели России.

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Путин может открыто ввести войска на Донбасс/Коллаж: "Сегодня"
Путин может открыто ввести войска на Донбасс/Коллаж: "Сегодня"

Паника нарастает? Еще одна страна вывозит дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел Канады объявило об отзыве из Украины части своих дипломатов и членов семей работников посольства. Как отметили в ведомстве, "главным приоритетом остается безопасность канадцев".

Канада отзывает из Украины часть сотрудников посольства/Коллаж: "Сегодня"
Канада отзывает из Украины часть сотрудников посольства/Коллаж: "Сегодня"

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Рада будет решать судьбу страны в Zoom? Нардепы бьют тревогу

Верховная Рада в понедельник проведет заседание согласительного совета. Из-за того, что многие народные депутаты заболели коронавирусом, для них предусмотрели возможность дистанционного участия через Zoom. Такая инициатива вызвала недовольство и критику от части нардепов.

Из-за коронавируса депутаты изменили привычный режим работы/Коллаж: "Сьогодні"
Из-за коронавируса депутаты изменили привычный режим работы/Коллаж: "Сьогодні"

Умер известный режиссер и актер Виктор Мережко

Умер народный артист России, режиссер и актер Виктор Мережко. Ему было 84 года. Что стало причиной смерти Виктора Мережко – пока неизвестно.

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Режиссера не стало 30 января/Фото: коллаж: Facebook/"Сегодня"
Режиссера не стало 30 января/Фото: коллаж: Facebook/"Сегодня" / Фото: Facebook

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