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СЬОГОДНІ Новини України

Путін не відмовився від вторгнення, а у РФ помер відомий режисер — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 06:00
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Армія Росії може відкрито увійти до України, а у РФ помер режисер Віктор Мережко
Росія може початися війну під приводом "захисту російських громадян на Донбасі", а Віктор Мережко помер у віці 84 років/Колаж: "Сьогодні"
Росія може початися війну під приводом "захисту російських громадян на Донбасі", а Віктор Мережко помер у віці 84 років/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Путін не відмовився від вторгнення: до якого регіону зайдуть війська

Армія Росії може відкрито увійти до України до кінця лютого під приводом "захисту російських громадян на Донбасі". Американський аналітик назвав основні цілі Росії.

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Путін може відкрито ввести війська на Донбас/Колаж: "Сьогодні"
Путін може відкрито ввести війська на Донбас/Колаж: "Сьогодні"

Паніка наростає? Ще одна країна вивозить дипломатів із України

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про відкликає з України частини своїх дипломатів та членів сімей працівників посольства. Як зазначили у відомстві, "головним пріоритетом залишається безпека канадців".

Канада відкликає з України частину співробітників посольства/Колаж: "Сьогодні"
Канада відкликає з України частину співробітників посольства/Колаж: "Сьогодні"

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Рада вирішуватиме долю країни в Zoom? Нардепи б'ють на сполох

Верховна Рада у понеділок проведе засідання погоджувальної ради. Через те, що багато народних депутатів захворіли на коронавірус, для них передбачили можливість дистанційної участі через Zoom. Така ініціатива викликала невдоволення та критику від частини нардепів.

Через коронавірус депутати змінили звичний режим роботи/Колаж: "Сьогодні"
Через коронавірус депутати змінили звичний режим роботи/Колаж: "Сьогодні"

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Помер відомий режисер та актор Віктор Мережко

Помер народний артист Росії, режисер та актор Віктор Мережко. Йому було 84 роки. Що спричинило смерть Віктора Мережка – поки що невідомо.

Режисера не стало 30 січня/Фото: колаж: Facebook/"Сьогодні"
Режисера не стало 30 січня/Фото: колаж: Facebook/"Сьогодні" / Фото: Facebook

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