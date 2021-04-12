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Пять миллионов доз: Украина нашла новых поставщиков COVID-вакцины

12 апреля, 19:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина договаривается о поставке 5 млн доз вакцины от коронавируса из Объединенных Арабских Эмиратов

Украина ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о закупке 5 млн доз вакцины от корнавируса. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm, который в ОАЭ под названием Hayat-Vax COVID-19 производит компания G42.

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Этот вопрос, как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, обсуждался во время визита украинской делегации в ОАЭ.

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"На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около двух миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021 года", - передает пресс-служба.

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предложил руководству G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 в Украине. Решение об этом должно быть принято до конца мая 2021 года.

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Ранее сообщалось, что Китай признал низкую эффективность своих вакцин. Одной из них скоро начнут прививать украинцев.

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ОАЭ вакцина Украина коронавирус
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