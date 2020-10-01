Пытался подкупить членов избиркома: в Одесской области задержали депутата

Подозреваемый пытался не допустить конкурентов к выборам

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила местного чиновника и депутата, который пытался в преддверии местных выборов в Украине подкупить членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За вознаграждение он предложил члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурирующей политической силы, а также лоббировать интересы его партии.

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По данным СБУ, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета, "он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом".

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Правоохранители задержали чиновника при передаче члену избиркома части взятки.

Ранее СБУ задержала кандидата в мэры, который пытался купить "двойника" конкурента.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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