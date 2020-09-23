СБУ задержала кандидата в мэры, который пытался купить "двойника" конкурента

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области, который накануне местных выборов пытался купить технического кандидата с фамилией как у конкурента. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета вместе с помощником организовали схему перетягивание голосов избирателей на "липового" кандидата.

"За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией, как у одного из конкурентов на выборах, должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов во время избирательного процесса", – рассказали в СБУ.

Отмечается, что кандидат в мэры и его помощник были задержаны после передачи 10 тыс. гривен.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении "в подкупе избирателя, участника референдума" (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, скандально известную бывшую городскую главу Славянска Нелю Штепу зарегистрировали на выборах.

Мы также сообщали, что киберспециалисты СБУ блокировали деятельность мощной "ботофермы", которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации накануне местных выборов в стране.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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