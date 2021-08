Работал в Москве и противостоял гибридным угрозам. Что известно о новом представителе ОБСЕ в Украине и ТКГ

С 1 августа в Украине сменился представитель ОБСЕ, который также представляет организацию в Трехсторонней контактной группе. Финский дипломат Микко Киннунен сменил на посту швейцарского дипломата Хайди Грау.

Глава МИД Украины поприветствовал Киннунена на новой должности.

"Поздравления Микко Киннунену со вступлением в должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Особая благодарность послу Хайди Грау за ее умелое руководство ТКГ в течение последних полутора лет", – пишет Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Congratulations to @mikko_kinnunen on assuming the post of OSCE Special Representative in Ukraine and the Trilateral Contact Group (TCG). Special thanks to Ambassador Heidi Grau for her skillful stewardship of the TCG in the past year and a half.