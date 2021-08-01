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Работал в Москве и противостоял гибридным угрозам. Что известно о новом представителе ОБСЕ в Украине и ТКГ

1 августа 2021 18:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Микко Киннунен сменил на посту Хайди Грау

С 1 августа в Украине сменился представитель ОБСЕ, который также представляет организацию в Трехсторонней контактной группе. Финский дипломат Микко Киннунен сменил на посту швейцарского дипломата Хайди Грау.

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Глава МИД Украины поприветствовал Киннунена на новой должности.

"Поздравления Микко Киннунену со вступлением в должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Особая благодарность послу Хайди Грау за ее умелое руководство ТКГ в течение последних полутора лет", – пишет Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

6 июля стало известно о выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе швейцарского дипломата Хайди Грау. Уже 19 июля объявили, что Киннунен заменит Грау с 1 августа.

Что известно о новом представителе ОБСЕ в Украине и ТКГ

Как сообщается на сайте финского правительства, Микко Киннунен до последнего времени являлся политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) Министерства иностранных дел.

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Он начал работать в МИД Финляндии в 1996 году и работал, среди прочего, директором отдела политики безопасности и первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он также работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, округ Колумбия, и в Постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Микко Киннунен, представитель ОБСЕ в Украине. Фото Petri Krook

Микко Киннунен, представитель ОБСЕ в Украине. Фото Petri Krook

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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