Работал в Москве и противостоял гибридным угрозам. Что известно о новом представителе ОБСЕ в Украине и ТКГ

С 1 августа в Украине сменился представитель ОБСЕ, который также представляет организацию в Трехсторонней контактной группе. Финский дипломат Микко Киннунен сменил на посту швейцарского дипломата Хайди Грау.

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Глава МИД Украины поприветствовал Киннунена на новой должности.

"Поздравления Микко Киннунену со вступлением в должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Особая благодарность послу Хайди Грау за ее умелое руководство ТКГ в течение последних полутора лет", – пишет Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Congratulations to @mikko_kinnunen on assuming the post of OSCE Special Representative in Ukraine and the Trilateral Contact Group (TCG). Special thanks to Ambassador Heidi Grau for her skillful stewardship of the TCG in the past year and a half. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 1, 2021

6 июля стало известно о выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе швейцарского дипломата Хайди Грау. Уже 19 июля объявили, что Киннунен заменит Грау с 1 августа.

Что известно о новом представителе ОБСЕ в Украине и ТКГ

Как сообщается на сайте финского правительства, Микко Киннунен до последнего времени являлся политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) Министерства иностранных дел.

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Он начал работать в МИД Финляндии в 1996 году и работал, среди прочего, директором отдела политики безопасности и первым послом Финляндии по противодействию гибридным угрозам.

В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Он также работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, округ Колумбия, и в Постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Микко Киннунен, представитель ОБСЕ в Украине. Фото Petri Krook

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