Працював в Москві і протистояв гібридним загрозам. Що відомо про нового представника ОБСЄ в Україні та ТКГ

Від 1 серпня в Україні змінився представник ОБСЄ, який також представляє організацію в Тристоронній контактній групі. Фінський дипломат Мікко Кіннунен змінив на посту швейцарського дипломата Хайді Грау.

Глава МЗС України привітав Кіннунена на новій посаді.

"Привітання Мікко Кіннунену зі вступом на посаду спецпредставника ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ). Особлива подяка послу Хайді Грау за її вміле керівництво ТКГ протягом останніх півтора років", – пише Дмитро Кулеба в своєму твіттері.

Congratulations to @mikko_kinnunen on assuming the post of OSCE Special Representative in Ukraine and the Trilateral Contact Group (TCG). Special thanks to Ambassador Heidi Grau for her skillful stewardship of the TCG in the past year and a half.