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Працював в Москві і протистояв гібридним загрозам. Що відомо про нового представника ОБСЄ в Україні та ТКГ

1 серпня 2021 18:51

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Мікко Кіннунен змінив на посту Хайді Грау

Від 1 серпня в Україні змінився представник ОБСЄ, який також представляє організацію в Тристоронній контактній групі. Фінський дипломат Мікко Кіннунен змінив на посту швейцарського дипломата Хайді Грау.

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Глава МЗС України привітав Кіннунена на новій посаді.

"Привітання Мікко Кіннунену зі вступом на посаду спецпредставника ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ). Особлива подяка послу Хайді Грау за її вміле керівництво ТКГ протягом останніх півтора років", – пише Дмитро Кулеба в своєму твіттері.

6 липня стало відомо про вихід з переговорного процесу в Тристоронній контактній групі швейцарського дипломата Хайді Грау. Вже 19 липня оголосили, що Кіннунен замінить Грау від 1 серпня.

Що відомо про нового представника ОБСЄ в Україні та ТКГ

Як повідомляється на сайті фінського уряду, Мікко Кіннунен до останнього часу був політичним директором (генеральним директором з політичних питань) Міністерства закордонних справ.

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Він почав працювати в МЗС Фінляндії у 1996 році і працював, серед іншого, директором відділу політики безпеки і першим послом Фінляндії з протидії гібридним загрозам.

У 2009-2013 роках Кіннунен працював послом Фінляндії в Казахстані і Киргизстані. Він також працював в посольствах в Москві і Вашингтоні, округ Колумбія, і в Постійному представництві Фінляндії при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Мікко Кіннунен, представник ОБСЄ в Україні. Фото Petri Krook

Мікко Кіннунен, представник ОБСЄ в Україні. Фото Petri Krook

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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