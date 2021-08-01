Працював в Москві і протистояв гібридним загрозам. Що відомо про нового представника ОБСЄ в Україні та ТКГ

Від 1 серпня в Україні змінився представник ОБСЄ, який також представляє організацію в Тристоронній контактній групі. Фінський дипломат Мікко Кіннунен змінив на посту швейцарського дипломата Хайді Грау.

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Глава МЗС України привітав Кіннунена на новій посаді.

"Привітання Мікко Кіннунену зі вступом на посаду спецпредставника ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі (ТКГ). Особлива подяка послу Хайді Грау за її вміле керівництво ТКГ протягом останніх півтора років", – пише Дмитро Кулеба в своєму твіттері.

Congratulations to @mikko_kinnunen on assuming the post of OSCE Special Representative in Ukraine and the Trilateral Contact Group (TCG). Special thanks to Ambassador Heidi Grau for her skillful stewardship of the TCG in the past year and a half. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 1, 2 021

6 липня стало відомо про вихід з переговорного процесу в Тристоронній контактній групі швейцарського дипломата Хайді Грау. Вже 19 липня оголосили, що Кіннунен замінить Грау від 1 серпня.

Що відомо про нового представника ОБСЄ в Україні та ТКГ

Як повідомляється на сайті фінського уряду, Мікко Кіннунен до останнього часу був політичним директором (генеральним директором з політичних питань) Міністерства закордонних справ.

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Він почав працювати в МЗС Фінляндії у 1996 році і працював, серед іншого, директором відділу політики безпеки і першим послом Фінляндії з протидії гібридним загрозам.

У 2009-2013 роках Кіннунен працював послом Фінляндії в Казахстані і Киргизстані. Він також працював в посольствах в Москві і Вашингтоні, округ Колумбія, і в Постійному представництві Фінляндії при Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Мікко Кіннунен, представник ОБСЄ в Україні. Фото Petri Krook

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