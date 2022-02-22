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Рада выступила против "ЛДНР": кто из депутатов не поддержал

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 16:48
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Некоторые депутаты не проголосовали за осуждение действий РФ
Депутаты осудили признание Россией "ЛНДР"
Депутаты осудили признание Россией "ЛНДР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины одобрила постановление, которое осуждает признание РФ самопровозглашенных "ЛДНР". За это проголосовали 336 депутатов.

Отметим, что на момент голосования много депутатов отсутствовало в зале. При этом не было ни одного депутата, который проголосовал бы против. В то же время были такие, кто засомневался, поддерживают ли они признание так называемых "ЛДНР" или нет — нажали кнопку "воздержаться".

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Интересно, что почти вся фракция "ОПЗЖ" отсутствовала на голосовании. Но и среди тех, кто присутствовал, некоторые депутаты проголосовали за осуждение признания России незаконных "республик" — депутаты Фельдман, Павленко и Мамка.

Кто не поддержал постановление ВР

  • Одарченко А.М. ("Слуга народа") – не голосовал
  • Колтунович О.С. (ОПЗЖ) — воздержался
  • Скорик М.Л. (ОПЗЖ) — воздержался
  • Волошин О.А. (ОПЗЖ) — не голосовал
  • Христенко Ф.В. (ОПЗЖ) — не голосовал
  • Магера С.В. (внефракционный) — воздержался
  • Гриб В.О. (внефракционная) — не голосовала
  • Василенко Л.В. ("Голос") — не голосовала

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О чем говорится в постановлении

ВР заявляет об отсутствии юридических последствий принятого РФ решения и призывает незамедлительно отменить противоправные решения, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также она призывает иностранные государства и международные и региональные организации не признавать независимость самопровозглашенных образований. Рада констатирует тот факт, что Российская Федерация является агрессорам и стороной конфликта.

Парламент Украины осуждает и возлагает всю ответственность на РФ за резкое ухудшение ситуации по безопасности и поддерживает решение президента о срочном созыве Совета Безопасности ООН.

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Верховная Рада призывает власти, парламентские государства, международные организации их парламентские ассамблеи осудить решение РФ. также она призывает ввести дополнительные секторальные санкции, финансовые и персональные, против РФ и ее руководителей, с целью остановки вооруженной агрессии против Украины, в частности – заморозить запуск "Северного потока – 2" и отключить Россию от SWIFT.

Ситуация с "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

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