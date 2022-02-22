Рада виступила проти ЛДНР: хто з депутатів не підтримав

Деякі депутати не проголосували за засудження дій РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України схвалила постанову, яка засуджує визнання РФ самопроголошених "ЛДНР" За це проголосували 336 депутатів.

Зазначимо, що на момент голосування багато депутатів не було у залі. При цьому не було жодного депутата, який би проголосував проти. Водночас були такі, хто сумнівався, чи підтримують вони визнання так званих "ЛДНР", чи ні — натиснули кнопку "утриматися".

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Цікаво, що майже вся фракція "ОПЗЖ" була відсутня на голосуванні. Але й серед тих, хто був присутній, деякі депутати проголосували за засудження визнання Росії незаконних "республік" – депутати Фельдман, Павленко та Мамка.

Хто не підтримав постанову ВР

Одарченко О.М. ("Слуга народу") – не голосував

Колтунович О.С. (ОПЗЖ) – утримався

Скорик М.Л. (ОПЗЖ) – утримався

Волошин О.О. (ОПЗЖ) – не голосував

Христенко Ф.В. (ОПЗЖ) – не голосував

Магера С.В. (позафракційний) – утримався

Гриб В.О. (позафракційна) – не голосувала

Василенко Л.В. ("Голос") – не голосувала

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Про що йдеться у постанові

ВР заявляє про відсутність юридичних наслідків прийнятого РФ рішення та закликає негайно скасувати протиправні рішення, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України.

Також вона закликає іноземні держави та міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність самопроголошених утворень. Рада констатує той факт, що Російська Федерація є агресором та стороною конфлікту.

Парламент України засуджує та покладає всю відповідальність на РФ за різке погіршення ситуації з безпеки та підтримує рішення президента про термінове скликання Ради Безпеки ООН.

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Верховна Рада закликає владу, парламентські держави, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї засудити рішення РФ. також вона закликає запровадити додаткові секторальні санкції, фінансові та персональні проти РФ та її керівників з метою зупинення збройної агресії проти України, зокрема – заморозити запуск "Північного потоку – 2" та відключити Росію від SWIFT.

Ситуація з "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".