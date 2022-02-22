Рішення Росії – незаконне! Рада прийняла заяву щодо "ЛДНР"

Парламентарі просять міжнародних партнерів не визнавати незалежність "ЛДНР"

Нардепи засуджують рішення Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні схвалила 336 голосами постанову №7088, яка засуджує визнання РФ самопроголошених "ЛДНР".

Заява Верховної Ради у зв'язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

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ВР заявляє про відсутність юридичних наслідків ухваленого РФ рішення та закликає негайно скасувати протиправні рішення, спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності України;

закликає іноземні держави і міжнародні та регіональні організації не визнавати незалежність самопроголошених утворень

констатує той факт, що Російська Федерація є агресором та стороною конфлікту

засуджує та покладає всю відповідальність на РФ за різке погіршення ситуації з безпеки

підтримує рішення президента щодо термінового скликання Ради Безпеки ООН

закликає владу, парламентські держави, міжнародні організації та їх парламентські асамблеї, засудити рішення РФ

закликає запровадити додаткові секторальні санкції, фінансові та персональні, проти РФ та її керівників з метою зупинення збройної агресії проти України, зокрема – заморозити запуск "Північного потоку – 2" та відключити Росію від SWIFT.

Ситуація із визнанням "ЛДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійними, суверенними та незалежними державами.

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21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".