Ракетный удар по Яворивскому полигону: 9 погибших, десятки раненых

Пострадали не только военные

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В результате сегодняшней ракетной атаки на Яворивский полигон (Львовская область) погибли девять человек, почти 60 получили ранения и травмы. Об этом сообщил на брифинге 13 марта глава Львовской военной облгосадминистрации Максим Козицкий.

По его словам, часть ракет силам ПВО удалось сбить. Он отмечает, что удары были нанесены четко по военным объектам.